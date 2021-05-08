Uludere’de kısıtlamayı fırsata çeviren belediye ekipleri sulama kanalını temizledi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların yerine belediye ekipleri çalıştı. Belediye ekipleri kısıtlamayı fırsata çevirerek sulama kanallarını temizledi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bahar aylarında sulama kanallarını temizlemeyen mahalle sakinlerinin imdadına belediye ekipleri yetişti. Tam kısıtlamada dışarı çıkamayan vatandaşların işlerine koşan ekipler 3 kilometrelik sulama kanalını temizleyip suyun bahçelere gitmesini sağladı. Belediye Başkanı Sait Ürek tam kapanma döneminde tüm birimleriyle vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi. Ürek, "Tarımsal alanlarda üretim yapan çiftçilerimizin su ihtiyacını gidermek için belediye başkanlığımızca Ödül Mahallesi sulama kanalı yapım çalışmaları başlatıldı. Tarımsal sulama ağının genişlemesi ve daha bereketli topraklar için sulama kanalı yapım çalışmaları, Ödül Mahallesinde tamamlandıktan sonra Yeşilyova Mahallemizde de devam edecektir. Tam kapanma dönemi bölgemiz ve ülkemiz için inşallah olumlu sonuç verecektir. Siz evde kalın, biz yerinize çalışırız’’ dedi.