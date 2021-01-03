banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?
Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?
PTT zarar rekoru kırdı
PTT zarar rekoru kırdı
Şiddetli yağışlar geliyor!
Şiddetli yağışlar geliyor!

Uludere’de istiridye mantarı hasadı yapıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde istiridye mantar üretimine başlandı. Hayata geçirilen proje kapsamında hasadı gerçekleştirilen mantarlar satışa sunuldu.

ŞIRNAK 03.01.2021, 11:18
7
Uludere’de istiridye mantarı hasadı yapıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde istiridye mantar üretimine başlandı. Hayata geçirilen proje kapsamında hasadı gerçekleştirilen mantarlar satışa sunuldu.

Uludere ilçesinde mantar üretim tesislerinin kurulmasıyla bir çok vatandaş iş imkanı buldu. Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje kapsamında Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği bünyesinde iki farklı yerde istiridye mantarı üretim tesisi kuruldu. Aylar önce yapılan tesiste bir çok vatandaş iş sahibi oldu.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, istiridye mantarının hasadını gerçekleştirerek satışa sundu. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Ahmet Solmaz, mantar üretim çalışmalarının ilk hasadının yapıldığını söyledi. Kaymakam Solmaz, "İlçemizde mantar üretiminin vatandaşlarımıza teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği adına gerçekleştirdiği mantar üretim çalışmasının ilk hasadı yapıldı. Yapılan istiridye mantar hasadıyla üreticilerimiz güzel bir gelir elde etti" dedi.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 15 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Ankaragücü 15 15
18. Gençlerbirliği 14 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 16 21
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Tottenham 16 29
4. Leicester City 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 15 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Real Betis 17 20
10. Cádiz 16 19
11. Athletic Bilbao 16 18
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Elche 14 16
17. Eibar 16 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12