Uluderede iki baraja 300 bin yavru sazan bırakıldı
Şırnak’ın Uludere ilçesinin Işıkveren ve Taşdelen köylerinde bulunan barajlara 300 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.
Şırnak’ın Uludere ilçesinin Işıkveren ve Taşdelen köylerinde bulunan barajlara 300 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarını balıklandırma çalışmaları çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ve ekipleri tarafından balıklar suya bırakıldı.
Uludere İlçe Tarım Müdürü Murat İnan yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’nin büyük önem verdiği kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarında gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarını balıklandırmaya devam ediyoruz" dedi.
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