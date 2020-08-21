Uludere’de denetimler sürüyor
ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNDE COVİT 19 SALGININA KARŞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR. İLÇE KAYMAKAMI VEKİLİ HASAN MEŞELİ İLÇEDEKİ ESNAFI ZİYARET EDEREK SOSYAL MESAFE MASKE VE TEMİZLİK KONUSUNDA ESNAFI BİLGİLENDİRDİ.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde korona virüs (Covit-19) salgınına karşı denetimler devam ediyor. İlçe Kaymakam Vekili Hasan Meşeli esnafı ziyaret ederek sosyal mesafe maske ve temizlik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Uludere ilçesinde korona virüs salgınına karşı Uludere Kaymakamlığına vekalet eden Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, beraberindeki komutanlarla esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Korona virüsüne karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bilgilendiren Kaymakam Meşeli maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Meşeli "Dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgınına karşı Cumhurbaşkanımız, sağlık bakanımız ve içişleri bakanımızın talimatları doğrultusunda halkımıza maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uymalarını söylüyoruz. Komutanlarımızla beraber esnaf ziyareti gerçekleştirip denetimler yaptık" dedi.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25