Uludere’de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Uludere’de bir vatandaş ağaca çıkan kedinin inemediğini fark etti. Kendi çabası ile kediyi indiremeyen vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile kediye ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı. Kediyi besleyen itfaiye ekipleri daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.