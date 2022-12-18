Uludere’de 1278 kişi ’Aile Okulu Veli Eğitimi Projesi’den yararlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 72 kurs ile 1278 kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Aile Okulu Veli Eğitimi Projesi"den yararlandı.

Uludere ilçesinde "Aile Okulu Veli Eğitimi Projesi" sayesinde açılan 72 kurs ile 1278 veliye ulaşıldı. Gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlayan proje

kursiyerlere akran ilişkileri, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve ek olarak çevre bilinci, trafik eğitimi ile fiziksel aktivite gibi konularda eğitim veriliyor. Proje eğitim yılı boyunca devam edeceği kaydedildi.