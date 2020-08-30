Uludere Türk bayrakları ile donatıldı

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü nedeni ile kent Türk bayrakları ile donatıldı.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Belediye Başkanı Sait Ürek’in katılımı ile 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü dolayısıyla kentin farklı noktalarına Türk bayrakları asıldı. İlçenin Türk bayrakları ile donatılması esnaf ve vatandaşın büyük beğenisini kazandı.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek de, "Cumhuriyete ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.