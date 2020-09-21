Uludere Markalaşıyor Projesi hayata geçiyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Uludere Markalaşıyor Projesinin hayata geçirilmesi için imzalar atıldı.

Uludere Kaymakamlığının hazırladığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığının 2020 yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında Uludere’de üretilen ürünlere katma değer sağlamayı amaçlayan Uludere Markalaşıyor Projesinin işbirliği protokolü taraflar tarafından imzalandı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, geldikleri günden bu yana ilçenin en büyük potansiyelinin tarım ve hayvancılık olduğunu ifade ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Var olan üretimi artırmak ve çeşitlendirmek kadar ürünlerin işlenerek piyasada hak ettiği ölçüde ilçemize ait bir marka ile pazarlanması gerektiğine inanarak bu projemizi hazırlamıştık. Patent Enstitüsünden onaylanan Uluyörem markamızla inşallah hammaddesi ilçemizde olan ürünlerin işlenerek piyasada satışa sunulması için üretim atölyesi kurulacak. Böylece üretici vatandaşlarımıza birlikte üretim vizyonunu kazandırmayı amaçlıyoruz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen Uludere Üreticiler ve Girişimciler Derneğine teşekkürlerimi sunuyorum. Projemize destek veren başta valimize GAP İdaresi Başkanımıza ve Uludere Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.