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Uludere caddelerinde hummalı çalışma

Şırnak’ın Uludere ilçesinde belediyenin hummalı çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Gece araç yoğunluğunun az olduğu cadde ve sokaklar korona virüs tedbirleri kapsamında baştan sona yıkanıyor.

ŞIRNAK 02.09.2021, 10:21
Uludere caddelerinde hummalı çalışma

Şırnak’ın Uludere ilçesinde belediyenin hummalı çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Gece araç yoğunluğunun az olduğu cadde ve sokaklar korona virüs tedbirleri kapsamında baştan sona yıkanıyor.

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek‘in talimatıyla cadde ve sokakları yıkayan ekipler günlerdir gece geç saatlere kadar çalışıyor. Başkan Ürek, ‘’Ekiplerimizin hummalı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cadde ve ara sokaklar mahalle araları rutin olarak yıkanarak temizleniyor‘’ dedi.

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