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TÜGVA’dan lise öğrencilerine kaynak kitap desteği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak’ın Silopi ilçe temsilciliği üniversiteye hazırlık yapan 100 lise öğrencisine kaynak kitapları dağıttı.

ŞIRNAK 17.08.2021, 12:08
TÜGVA’dan lise öğrencilerine kaynak kitap desteği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak’ın Silopi ilçe temsilciliği üniversiteye hazırlık yapan 100 lise öğrencisine kaynak kitapları dağıttı.

TÜGVA Silopi temsilciliği tarafından temin edilen üniversiteye hazırlık kaynak kitapları, lise koordinatörlüğü ve kadın aile koordinatörlüğünce lise öğrencilerine dağıtıldı. TÜGVA Silopi temsilcisi Fırat Haşimoğlu üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik kaynak kitapları temin ettiklerini belirterek, ’’Gençlerimizin ihtiyaç duydukları kitapları temin ederek dağıtımını gerçekleştirdik’’ dedi.

Dağıtımda konuşan Kadın ve Aile Koordinatörü Züleyha Örgen ise öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını, üniversiteye hazırlık döneminde de kendilerine rehberlik ederek iyi bir puan almaları hususunda destek olacaklarını söyledi.
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