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Toplum destekli polislerden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından ‘mal varlığına karşı işlenen suçlar’ konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

ŞIRNAK 03.09.2021, 17:05
Toplum destekli polislerden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından ‘mal varlığına karşı işlenen suçlar’ konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri “mal varlığına karşı işlenen suçlar” konularında yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların dolandırıcı kurbanı olmaması için esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri ilçe genelindeki esnafı ziyaret ederek ‘’Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar’ iş yerlerinde kamera takmaları önerilip suçların oto ve otodan hırsızlık, telefonla dolandırıcılık, iş yerinden hırsızlık şeklinde olabileceğini anlatılarak esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi.

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