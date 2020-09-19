Toplum Destekli Polislerden gazi bekçiye anlamlı ziyaret
ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE PKK’LILARIN BOMBALI SALDIRISI SONUCU GAZİ OLAN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ EMRULLAH ALGİT’E TOPLUM DESTEKLİ BÜRO POLİSLERİNDEN ANLAMLI ZİYARET.(ABİDİN YEL/ŞIRNAK-İHA)
Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lıların bombalı saldırısı sonucu gazi olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Emrullah Algit’e Toplum Destekli Büro Polislerinden anlamlı ziyaret.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri Gaziler Günü sebebi ile gazi Emrullah Algit’i evinde ziyaret edip gününü kutladı. Cizre’de 11 Haziran 2019 tarihinde İdil Caddesi Cumhuriyet Meydanında PKK’lıların Çarşı ve Mahalle bekçilerine yönelik düzenlemiş olduğu saldırıda çöp kontynırına önceden konulan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 3 Çarşı ve Mahalle Bekçisi yaralandı.Yaşanan saldırıda yaralanan Emrullah Algit’e gazilik Ünvanı verilmişti. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri 19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadele eden gazi Emrullah Algit’i oturduğu evde sosyal mesafe kuralına uygun, maske takılarak ziyaret edip çiçek, çikolata, kolonya ve dezenfektan hediye edildi.
Gazi Emrullah Algit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip, yapmış oldukları ziyaretten dolayı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polislerine ve polis teşkilatına teşekkür etti.
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