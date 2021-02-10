Şırnak’taki okullarda 15 Şubat hazırlığı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ekipler ile vatandaşlar, 15 Şubatta açılacak olan okulların bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeni uzunca bir süredir yüz yüze eğitimin verilmediği köy okullarında 15 Şubatta tam zamanlı eğitim yeniden başlıyor. Bu kapsamda Uludere ilçesindeki tüm okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları başladı. Uludere Dağdibi Ortaokulu bahçesinde biriken 2 metreye yakın kar temizlenerek alan öğrenciler için kullanışlı hale getirildi.