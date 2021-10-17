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Şırnak’ta yetim ve muhtaç ailelere gıda yardımı

Şırnak’ta faaliyetlerini sürdüren Cizre Umut Kervanı, Mevlit Kandili vesilesiyle onlarca aileye gıda yardımında bulundu.

ŞIRNAK 17.10.2021, 13:17
Şırnak’ta yetim ve muhtaç ailelere gıda yardımı

Şırnak’ta faaliyetlerini sürdüren Cizre Umut Kervanı, Mevlit Kandili vesilesiyle onlarca aileye gıda yardımında bulundu.

Yaptığı çalışmalarla hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü görevi yapan Cizre Umut Kervanı, Mevlit Kandili’nde onlarca aileye et ve gıda paketi yardımında bulundu. Mevlit Kandili vesilesiyle hayırseverlerin bağışlarıyla yetim ve muhtaç ailelere et ve gıda paketi ulaştıran Cizre Umut Kervanı Temsilcisi Mesut Adlım, “Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle daha önce tespit ettiğimiz yetim ve muhtaç aileye kırmızı et kumanyası ve gıda paketi yardımında bulunduk. Hayırseverlerin desteğiyle yıl içerisinde yardımlarımız sürekli devam etmektedir. Sizler de Cizre Umut Kervanı aracılığıyla yetim ve muhtaç ailelere yardımda bulunabilirsiniz. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul etsin. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftası’nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.

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