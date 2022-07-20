Şırnak’ta yaz spor okullarına yoğun ilgi

Şırnak’ta yaz spor okulları bünyesinde 24 farklı branşta 11 bin 850 öğrenci spor ile buluşacak.

Yaz spor okulları bu yıl 24 branşta hizmet verirken, 138 antrenör eşliğinde 5 ile 17 yaş grubu çocuklar katılıyor. Şırnaklı gençler, yaz spor okullarına büyük ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kentte yaz okulunda 11 bin 850 kayıtla Türkiye’nin ortalamasının üzerinde katılıma sahip olduklarını, 24 branştan kurs açtıklarını ve 138 antrenörle eğitim verdiklerini söyledi.

Yaz okulunda hedeflerinin 20 binin üzerinde katılımın sağlanması olduğunu kaydeden Ayar, “Bazı branşlarda binin üzerinde katılımcı var. Yaz okulunun yüzme branşında aylık ortalaması 4 binin üzerindedir. Çok ciddi bir çalışmamız var. Buda Türkiye ortalamasının baya üstünde bir sayıdır. Hiçbir gencimizi geri göndermiyoruz. Davet ediyoruz, süresi doldu mu ekstradan seansları artırıyoruz. Günde 4-5 seans yaptığımız branş var” dedi.