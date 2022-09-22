Şırnak’ta ’Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ etkinliği

İçişleri Bakanlığının ’Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ uygulaması bünyesinde Şırnak Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesi önünde yapılan etkinlikte, emniyet ve jandarma ekipleri ile öğrenciler yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Etkinliğe, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır da katıldı. Öğrenciler, ’Trafikte önceliğimiz yayalar olsun’, "Trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir’, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın’, "İlk geçiş hakkı yayanın’ ve ’Araçlar dursun yayalar geçsin’ yazılı dövizler taşıdı. Vali Osman Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, yayaların kırmızı çizgileri ve öncelikleri olduğunu belirtti. Bu konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, "Yayalar bizim önceliğimizdir, yayalar bizim kırmızı çizgimizdir. Bakanımız her alanda olduğu gibi, yaya önceliği ve trafikte trafik güvenliğinin sağlanmasında yaya önceliğinde de çok projeler ortaya koyuyor. Öncelik hayatın öncelik yayanın, yayalar kırmızı çizgimizdir, geçiş hakkı yayaların sloganlar ile bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Niye öğrenciler üzerinden gidiyoruz? Her projede biz en öndeyiz diyebilirsiniz. Bizim eğer yaya önceliğini ve trafikteki yayanın öncelikli olması ve trafik güvenliği konusunda eğer alttan eğitim alınmazsa maalesef sıkıntılar oluyor. Özellikle siz bunu öğrenerek gelecek nesillere aktaracaksınız ve Türkiye’de hem yaya önceliğini hem trafikte diğer kurallara uymanın önemini vurgulayacaksınız. Öğrenme ve öğretme artık sizlerin dönemi” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da trafikte yayaların öncelikli olması gerektiğini, kentin geçiş noktalarında belediye olarak yaya geçiş noktaları oluşturduklarını belirtti.