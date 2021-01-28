Şırnak’ta tutuklu ve hükümlü yakınlarına giysi yardımı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 155 tutuklu ve hükümlünün çocuklarına giysi yardımı yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ekonomik durumları iyi olmadığı için ailelerine bakamayan tutuklu ve hükümlülerin talebi doğrultusunda yakınlarına destek olma kararı aldı. Bu kapsamda yapılan araştırmada tutuklu ve hükümlü 155 mahkumun yakınlarının ihtiyaç sahibi olduğu saptandı. Yapılan tespitin ardından 155 mahkumun çocuk ve eşlerine kışlık giysi yardımı alındı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, Denetimli Serbestlik Müdürü Selman Altürk ile tutuklu ve hükümlülerin yakınları katıldı. Burada konuşan Şırnak Cumhuriyet Başsavcı Orhan Al, "Hükümlü ve tutuklu insanlarımızı tekrar topluma kazandırmak için çeşitli kursularda eğiterek meslek sahibi yapıyoruz. Bugün de maddi durumu iyi olmayan bu arkadaşlarımızın yakınlarını sevindirmek için kışlık giysi hediyelerimiz var. Tutuklu ve hükümlü insanlarımızın ailelerin yüzündeki gülümseme bizim için en büyük hediyedir" dedi.

Konuşmaların ardından tutuklu ve hükümlü yakınlarına, kışlık giysi bulunan paketler dağıtıldı.