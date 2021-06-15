Şırnak’ta trafik kazaları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri bültenini paylaştı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; 2020 yılında Şırnak’ta meydana gelen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldı.

2020 yılında Şırnak’ta bin 409 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 62’si olan 880 adet maddi hasarlı trafik kazası olurken yüzde 38’i olan 529 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. 2020 yılı sonu itibariyle Şırnak’ta toplam 29 bin 145 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Şırnak’ta trafik kazalarında 29 kişi yaşamını yitirdi

2020 yılında Şırnak’ta meydana gelen 529 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında toplam 29 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 10’u kaza yerinde, 19’u ise kaza sonrası kaldırıldığı sağlık kuruluşlarında gerçekleşti. Meydana gelen kazalarda 936 kişi yaralandı. Türkiye’de 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Türkiye karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır.