Şırnak’ta trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması yapıldı. Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla “Alkol Etkisinde Araç Kullanımı"na yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 33 araç ve sürücüsü incelendi. Alkolmetre cihazına üfletilmek suretiyle yapılan alkol kontrollerinde alkollü sürücüye rastlanılmadı. Denetim esnasında bir araç sürücüsüne, verilen izne rağmen aracını muayenesiz olarak kullanmaya devam etmesinden dolayı 888 TL idari para cezası uygulandı.