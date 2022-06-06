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Şırnak’ta terör operasyonu: 2 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK 06.06.2022, 13:17
Şırnak’ta terör operasyonu: 2 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadelede Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs – 05 Haziran 2022 tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

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