Şırnak’ta tenis bölge müsabakasına 145 sporcu katılıyor

Şırnak, 12 ilden 145 tenis sporcusunu ağırlıyor. 5 gün devam edecek olan müsabakalar devam ediyor.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ağırlanan 12 ilden 145 sporcu, Cuma günü başlayan müsabakalarda derece almak için kıyasıya mücadele veriyor. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kentte gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayar, “İlimizde düzenlenecek olan ve 12 ilden 70 kız, 75 erkek sporcunun katıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Tenis Bölge Müsabakalarının açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah. Bütün sporcu ve antrenörleri ilimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirip, başarılar diliyorum“ dedi.