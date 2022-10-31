Şırnak’ta ’Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı’ eğitimi verildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ’Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı’ çerçevesinde vatandaşlara eğitim verildi.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Silopi ilçesine bağlı Pınarönü köyünde vatandaşlara ’Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı’ çerçevesinde eğitim verilip, vatandaşlarla bilgilendirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen program çerçevesinde; tarımsal faaliyetlerin su kirliliği üzerine etkileri, nitrat kirliliği, gübreleme programı ve sularda kirliliğin kontrolü ve yönetimi ile ilgili Silopi’nin Pınaönü köyünde üreticilere bilgilendirme eğitimi verildi.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünde görevli teknik personeller tarafından bilgilendirme verilen eğitimde; sulama konusunun yanı sıra toprak analizi ile toprağın durumunun bilinmesi ve uygulanması önerilen analiz sonucuna göre gübre kullanılmasının verime etkisi anlatılarak, analiz için toprak örneğinin nasıl alınması gerektiği teorik olarak anlatıldı. Yine alternatif bitkilerle bilinçli su kullanımının da tarımda önemi vurgulandı.