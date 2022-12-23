Şırnak’ta ’Tarım Kredi Kooperatif Marketi’ hizmete girdi

Şırnak’ta Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı ’Tarım Kredi Kooperatif Marketi’ açıldı.

Aydınlıkevler Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Vali Osman Bilgin, Tarım Kredi Kooperatif Marketin bin 615’inci şubesini kentte açtıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi. Söz konusu markette ürünlerin makul ve piyasa fiyatlarının altında olduğunu belirten Bilgin, “Tarım Kredi Kooperatifleri modelini yaygınlaştırdılar ve bence çok doğru bir model. Çünkü şunun için Tarım Kredi Kooperatifinin diğer marketlerden farkı şu, üretiyorsunuz ve tüketiciye getiriyorsunuz yani ürettiğinizi arada 5-6 tane aracı koymadan tüketiciye getiriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz daha uygun fiyata daha kaliteli ve çiftçinin kendi ürettiği malı pazar kaygısı olmadan direkt tüketiciye getirmiş oluyorsunuz. Dolayısı ile bu model çok önemli bir model. Kısaca üreticilerin sayısını arttırmamız gerekiyor ve çeşitlendirmemiz gerekiyor. Hem vatandaş üretecek, hem yatırımcılar üretecek, hem esnafımız üretecek” dedi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez de üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getirdiklerini Türkiye genelindeki 14 lojistik merkezlerinde 80 il ve 510 ilçede kaliteli ve güvenilir gıdayı halkla buluşturduklarını belirtti. Söylemez, “Yarın açılacak Hakkari mağazamız ile 81 ilde halkımıza hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Açılışa, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, TSO Başkanı Osman Geliş, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ve vatandaşlar katıldı.