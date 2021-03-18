Şırnak’ta şubat ayında konut satışları yüzde 8,8 arttı

Şırnak’ta konut satışları şubat ayında yüzde 8,8 oranında artarak 111 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 31,6 azalırken, Şırnak’ta konut satışları yüzde 8,8 arttı. Şırnak’ta konut satışları 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 oranında azalarak 111 oldu. Bu satışların 69’u ilk satış, 42’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Şırnak’ta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90 oranında azalarak 2 oldu. İpotekli satışın 2’si de ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.