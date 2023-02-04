Şırnak’ta polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Şırnak’ın İdil ilçesinde polis memuru Ömer Özdemir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Midyat-İdil arası karayolunda meydana geldi. Polis memuru Ömer Özdemir (46) idaresindeki 70 BB 313 plakalı otomobil, Karalar beldesi mevkiine geldiğinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ömer Özdemir’in cenazesi, Şırnak Valisi Osman Bilgin’in de katılımıyla İdil İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir’e gönderildi.