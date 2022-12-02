Şırnak’ta öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin eğitime erişilebilirliklerini etkin kılmak için sosyal politikalarıyla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına ve birçok alandaki sosyal politikalarla öğrencilere hizmetler sunuluyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme çerçevesinde uygulanan ücretsiz yemek imkanından Uludere’de bin 868 orta öğretim, 582 temel eğitim, 206 anaokulu, 361 pansiyon olmak üzere 3 bin 17 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ise Ayvalık köyü pansiyonunda 50 öğrenci, temel eğitimde 567, ortaöğretimde ise 751 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor. Her gün sıcak yemek dağıtımı yapan milli eğitim müdürlüğü personelleri dönüşümlü olarak çalışıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, çalışmaların devam edeceğini, okul bitimine kadar hiçbir öğrencinin yemek konusunda sıkıntı çekmeyeceğini belirtti.