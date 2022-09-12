Şırnak’ta öğrenciler ders başı yaptı

Şırnak’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı. Şırnak ve ilçelerinde 150 bin öğrenci ve 9 bin 200 öğretmen ders başı yaptı.

Düzenlenen törene Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şırnak merkez İstiklal İlkokulu’nda düzenlenen törene katılan Vali Osman Bilgin, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Vali Bilgin, “Eğitim öğretim hayatımızın temeli. 7’den 70’şe hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğu en önemli unsurdur. Sizler, bizler için özellikle geleceğimizin teminatı olan siz öğrencilerin eğitimini her şeyden önemlidir. Özellikle ülkemizin en büyük kaynağı gençlerimiz, çocuklarımız. Siz bizlerin geleceğisiniz. Okullarımızın açılması vesilesiyle yeni gelen öğrencilerimiz var. Ülkemiz eğitim öğretim altyapı yönüyle başta ilimiz olmak üzere okul altyapıları, fiziki imkanlar ve benzeri konularla geçmişle bugün karşılaştırılmayacak derecede altyapısını iyileştirmiş. Öğretmen sayısı ve fiziki imkanlarla ve teknik donanımlarla birlikte çok imkanlara sahip olan bir eğitim öğretim altyapımız var. İnşallah bu süreç zamanla daha da iyi olacak. Ama özellikle geçmiş dönemlerde 30’lü 40’lı ve 50’li sınıfları düşündüğümüzde günümüzde ilimizin sınıf ortalaması 24 olduğunu gördüğümüzde ve Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olduğumuzu düşünürsek, bu altyapıyı oluşturmak çok önemli. İnşallah çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek geleceğimizin teminatı olan sizlerle birlikte ülkemizin seviyesini daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Bu vesileyle çocuklarımız başta olmak üzere öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz milli eğitimin bütün fertlerine eğitim öğretim yılını hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.