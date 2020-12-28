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Şırnak’ta modern seracılık için lansman toplantısı ve çalıştay düzenlendi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fonksyonel Tasarımı Fizibilite Projesi lansman toplantısı ve modern seracılık temalı çalıştayı gerçekleşti.

ŞIRNAK 28.12.2020, 12:12
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Şırnak’ta modern seracılık için lansman toplantısı ve çalıştay düzenlendi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fonksyonel Tasarımı Fizibilite Projesi lansman toplantısı ve modern seracılık temalı çalıştayı gerçekleşti.

Şırnak Üniversitesi senato odasında düzenlenen toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediyesi Başkan Vekili Bahar Cavlak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlının talimatıyla illerinde alan çalışması yapıldığını söyledi. Vali Pehlivan, "Bahar aylarında planlanan çalışmalar bu vesileyle daha öne alınmış oldu. Bölge Kalkınma Ajanslarının kuruluş amaçlarından biri malumunuz bulundukları bölgedeki potansiyelleri ortaya çıkarmak ve bunlarla ilgili çalıştaylar yaparak raporlara dönüştürmek, fizibiliteler çıkarmaktır. Seracılık alanında yapılacak olan bu çalışmanın ileriye dönük olacağını, bu konuda atılacak adımlara ışık tutacağını biliyoruz. Dünyada seracılığın yapılması için uygun iklim koşulları çok önemlidir. Şırnak için seracılık yeni diyebileceğimiz bir konu. İdil ilçemizde ve son olarak Uludere ilçemizde seralar kurduk. Ölçeği küçük olmakla birlikte örnek teşkil edebilecek nitelikteydi. Uludere iklim olarak don olaylarının daha çok yaşandığı bir yer olduğundan ve bu yıl ilk aylarını tecrübe ettiğinden bir takım eksiklikler olabiliyor. Silopi bu şartları en iyi şekilde sağlayan ilçelerimizden bir tanesidir. Orada kamuya ait arazilerimizin olması bizi hareketlendiren hususlardan biri oldu. Bununla ilgili sonuç, hem fizibilite çalışmasıyla hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızın alanda birebir yaptığı ve bundan sonra yapacağı tespitler ışığında şekillenecektir. Biliyorsunuz İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ülkemizde yaygınlaşmakta olan bir alandır. Bu, kendi içinde, sera özelinde yapılmasıyla birlikte daha da önem ve değer kazanıyor. Coğrafi konum itibariyle artıları çok olan bir noktadayız. Bunu ileri taşımak hepimizin görevidir. Seracılık konusunda atılan adımların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"2 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz"

Şırnak’ın gelişmesi için birçok projeye imza attıklarını belirten Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, "Özellikle tarıma dayalı ihtisaslaşmış organize sanayi bölgesi ülkemizde her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bin dönümlük Antalya Şırnak Sera Kardeşliği Projemizle valiliğimiz ve Dicle Kalkınma Ajansımızın desteği ile yaklaşık 2 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. İlimizin jeopolitik, ekonomik ve coğrafik konumunun yanında Habur Sınır Kapısı ile de Seracılık faaliyetleri daha da önem arz edecektir" diye konuştu.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise paydaşları ile birlikte bölgenin ihtiyaçlarını da gözeterek araştırmalar yaptıklarını söyledi. Alanlı, "Daha sonra yine paydaşlarımızla birlikte hazırlanan projelere imkanlarımız doğrultusunda mali destekler sağlıyoruz. Silopi Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fonksiyonel Tasarımı Fizibilite Projemizde tam da ajansımızın hedefleri doğrultusunda bölgemizde yapılabilecek fizibilite çalışmalarını kapsıyor. Silopi ilçemiz seracılığa bu kadar elverişli olmasına rağmen ilimiz genelinde bile seracılık yok denecek kadar az. İnşallah bu projemizle ilimizde seracılık faaliyetleri yaygınlaşır. Bu projemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Lansman toplantısının ardından modern seracılık temalı çalıştayına geçildi. Alanında uzman akademisyenler çalıştayda seracılık konusunu bütün yönleri ile anlatarak, Şırnak’a katma değeri yüksek üretimin nasıl yapılabileceğini değerlendirdi.
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