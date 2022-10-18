Şırnak’ta minik öğrenciler, Vali ile 112 kriz masasına oturdu

Şırnak’ta 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Bilgin’e, minik öğrenciler eşlik etti.

Vali Bilgin, asılsız çağrı oranlarının yüksek olmasından dolayı toplumun bu konuda duyarlı ve hassas olmaları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Brifing niteliğinde sunum yapan Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Erhan Tatar, kenttin istatistiklerine ve özellikle asılsız çağrı oranlarına dikkat çektikten sonra, çözüm önerilerini içeren bir eylem planı sundu. Tatar, "Çağrı Merkezimiz acil yardım hizmeti veren tüm kurumların entegrasyonuyla 5 Haziran 2021 tarihi itibari ile 112 Sağlık, 122 AFAD, 155 Emniyet, 156 Jandarma, 177 Orman yangın ve 110 İtfaiye acil çağrı numaralarının 112 çatısı altında birleşmesi sonucunda faaliyetine başlamıştır" dedi.

Tatar, "Çağrı Merkezimizde 24/72 vardiya düzeninde 4 grup halinde her grupta 6 personel olmak üzere toplam 24 çağrı karşılama personeli ile görev yürütülmektedir. Bugüne kadar toplam gelen çağrı sayımız 949 bin 526 olup bunların yüzde 86,75’i maalesef asılsız çağrılardan oluşmaktadır. Asılsız çağrıların büyük çoğunluğunun çocuk aramalarından oluştuğu tespit edilmiştir. Bu asılsız oranları düşürmek amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırladık. Hazırlamış olduğumuz eylem planında paydaş kurumlarımızın desteğine ihtiyacımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısının ardından Orgeneral Edip Başer İlkokulundan 112 binasını görmek ve tanımak için gelen minikler ile il koordinasyonu eksiksiz olarak kriz masasına oturdu.

İl koordinasyonu, minik öğrenciler ile kriz masasında hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra öğrencilerle beraber 112 Acil Çağrı Merkezini gezdi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Servet Yeğit, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Erhan Tatar, AFAD Müdürü Muzaffer işlek, Orman işletme Müdürü ve İl Sağlık Müdürü Vekili katıldı.