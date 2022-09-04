Şırnak’ta mahalle muhtarından önek davranış

Şırnak’ın Cizre İlçesi Sur Mahalle muhtarı Mehmet Karaduman, mahallesini temiz tutmak ve temizlik alışkanlığını vatandaşlara aşılamak için sokak başlarına “Çevremizi Temiz Tutalım” tabelalarını astırdı.

Cizre Merkez Sur Mahalle muhtarı Mehmet Karaduman, mahalle sakinlerinin temizlik karşısında duyarlı olması ve mahalledeki cadde ve sokakların temiz tutulması için Genç bir girişimcinin desteği ile mahalledeki cadde ve sokak başlarına “Çevremizi Temiz Tutalım” tabelalarını astırdı.

Temizlik konusunda herkesin ve her kesimin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Karaduman, mahalle sakinlerinin temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak ve mahalleye gelen vatandaşların çöp ve benzeri materyallerden rahatsız olmaması için üzerinde “Çevremizi Temiz Tutalım” yazılı tabelaları cadde ve sokak başlarına asarak vatandaşlarımızı ve mahalle sakinlerimizi bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.