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Şırnak’ta Kasım ayında 157 konut satıldı

Şırnak’ta konut satışları Kasım ayında yüzde 61,9 oranında artarak 157 olarak gerçekleşti. Şırnak’ta Kasım ayında satılan konutların yüzde 54’ünü ikinci el konutlar oluşturdu. Ocak ayından bu yana geçen 11 aylık süreçte ise toplam bin 84 konut satıldı.

ŞIRNAK 22.12.2020, 14:04
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Şırnak’ta Kasım ayında 157 konut satıldı

Şırnak’ta konut satışları Kasım ayında yüzde 61,9 oranında artarak 157 olarak gerçekleşti. Şırnak’ta Kasım ayında satılan konutların yüzde 54’ünü ikinci el konutlar oluşturdu. Ocak ayından bu yana geçen 11 aylık süreçte ise toplam bin 84 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 18,7 azalırken, Şırnak’ta konut satışları yüzde 61,9 arttı. Şırnak’ta konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,9 oranında artarak 157 oldu. Bu satışların 73’ü ilk satış, 84’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Ocak ayından bu yana geçen 11 aylık süreçte ise toplam bin 84 konut satıldı. Konut satışları Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 arttı. Şırnak’ta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında artarak 10 oldu. İpotekli satışın 3’ü ilk satış, 7’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 2020 Kasım ayında 112 bin 483 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.
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