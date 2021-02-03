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Şırnak’ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
ŞIRNAK 03.02.2021, 10:08
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Uzungeçit beldesi ve Uludere’yi Uzungeçit üzerinden Beytüşşebap’a bağlayan yollar, karayolları ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.