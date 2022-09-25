Şırnak’ta ilk kez ayçiçeği ekimi yapıldı

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tohumculuk faaliyetleri çerçevesinde Silopi ilçesi Pınarönü köyünde 100 dekarlık alanda ilk defa ayçiçeği ekimi yapıldı. Ayçiçeğinin ekim ayının sonu ya da kasım ayının ilk haftasında hasadının yapılması bekleniyor.

Şırnak’ta ilk defa ekilen ayçiçeği ürününe çiftçilerin yönelmesi ve bir sonraki yıllarda ekim alanların artırılması için çalışmalar yürütülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince Silopi ilçesi Pınarönü köyünde 100 dekar alanda ayçiçeği ekilerek, verimlilik tarla kontrolleri yapıldı. Ayçiçeğinin kentte ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır ve buğdaya alternatif bir ürün olarak yetiştirilmesi ve böylece ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gelecek yıldan itibaren ayçiçeği ekmek isteyen çiftçilere yüzde 75 tohum desteği sağlanacak.

Silopi ilçesi Pınarönü köyünde 100 dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadının ise ekim ayının sonu ya da kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.