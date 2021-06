Şırnak’ta genç istihdamın teşviki için operasyon ve yönlendirme toplantısı yapıldı

Şırnak’ta ’Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi’ toplantısı yapıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt’te 10 binden fazla gencin faydalanabileceği, ’TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi’ ikinci operasyon ve yönlendirme toplantısı yapıldı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda yapılan toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve davetliler katıldı. Burada konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, gençlik ve istihdamın olduğu her projenin heyecan verdiğini dile getirerek herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “Genç istihdamın geliştirilmesi projesi kapsamında değerlendirme ve arkadaşlarımızın da ifadesi ile yönlendirme toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bu proje kapsamında gene üniversitemizde, valiliğimizde bir toplantı gerçekleştirmiştik. Orada projenin içeriği ile ilgili arkadaşlarımız bizlerle bilgi paylaşmışlardı. Özellikleri DİKA genel sekreterimiz ve Avrupa’da delegasyonundan gelen katılımcılar, bu çalışmaların startı verilmişti. Orada projenin içeriği itibarıyla gerçekten çok güzel neticeler hedeflediğini hep beraber görmüştük. Ve bu doğrultudaki dileklerimizi, temennileriniz ve beklentilerimizi dile getirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada pandemi şartlarına rağmen projenin ilerlemiş olduğunu görmek, mesafeler kat edildiğini görmek hepimizi ebetteki ziyadesiyle mutlu ediyor. Her şeyden önce konu başlığı hepimizin sorumluluk alanına giren ve aslında hepimizi heyecanlandıran bir konudur. Çünkü konu başlığı içerisinde gençlik var ve istihdam var. Gençlik geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, değerlerimiz ve istihdamda hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için büyük öneme haiz olan bir konu başlığıdır. Gençlerimizi yani bundan sonraki süreçlerde teslim edeceğimiz, gençlerimizi iyi yönlendirmeniz, iyileştirmemiz gerekiyor. Bu da çocuklarımızın gençlerimizin erken yaşlardan itibaren eğitilmesi becerilerinin geliştirilmesi ve bu becerileri doğrultusunda da yönlendirilmesi gerekiyor. Ülkemiz hızla gelişen ülkeler arasında dünya üzerinde, geçtiğimiz yıllarda özellikle de girişimci olarak tanımla yazacağımız yatırımcılar, istihdam konusunda belki çok fazla adım atamıyorlardı. Bu konuda beklentiler belki karşılamıyordu. Ama geldiğimiz noktada şunu işitmeye başladık. Biz daha fazla istihdam sağlamak istiyoruz. Ama bizim istihdam beklentimizi veya bizim beceriyi vasıf düzeyimizi karşılayacak işçi bulamıyoruz. Yakarışlar da karşılaşıyoruz. Aslında bu ilk başta bir sorun olarak değerlendirilebilir. Ama bir yandan da fırsat olarak da algılanabilir. Özellikle gençlerimiz için fırsat olarak da algılanabilir. Demek ki istihdam sahası mevcut, bununla birlikte bu istihdam sahaları yetenekli beceri de vasıfta insan yetiştirmek gerekiyor. İşte bu da gerek okullarımızda yangın eğitim kapsamında okullarımızda üniversitelerimizde ve bugün olduğu gibi istihdamın ve istihdam olacak bireylerin yetiştirilmesine yönelik projelerde bu adımlar atılacaktır. Memnuniyetle görüyoruz ki adımlar atılıyor. Aksi takdirde şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Artık istihdam edilecek kitleye veya ekiple baktığımızda üniversite mezunu, belli yeteneklere sahip kişilerin istihdam edildiğini görüyoruz. Ve daha düşük masraf gerektiren işlerde beceri düzeninde düşük olduğunu ve bununla birlikte de kazanç düzeyinin de düşük olduğunu görüyoruz. Bunun da yine iş dünyasında bir tabiriyle mesleki kutuplaşma olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bu kutuplaşmanın ortadan kaldırılması da işte her kademedeki çalışanları yeteneklerinin bilgi ve beceri düzeyinin geliştirilmesi bu proje kapsamında memnuniyetle görüyoruz ki çağımıza hitap eden bilgisayar programlama dan grafik tasarımına girişimcilikten sosyal medya veya dijital pazarlamaya kadar çok çeşitli başlıklar var. Bu başlıklar çoğaltılabilir şu atılacaktır. Bu amaç aslında sadece bugüne değil geleceğe de hitap edecek. Adımları atmaktır. Bugünkü talep alanlarına iş dünyasının yatırımcıların girişimcilerin bugün talep ettiği alanlara yönelik de eğitimlerinizi ve eğitimlerimizi vermekle birlikte öngörüde bulunarak dünyanın gelişim sürecini nereye doğru ilerlediğini hangi doğrultuda ilerlediğini de süzerek değerlendirerek o doğrultuda da eğitimleri planlanması öngörülmesi gerekiyor. Bu bağlamda yönlendirmede çok önemli elbette mesleki eğitim bu noktada ön plana çıkıyor. Milli eğitim teşkilatına önemli vazifeler düşüyor. Çünkü biz gençlerimizi yetiştirirken onların istekliliğini arzusunu heyecanını da önemsememiz gerekiyor. Beceri alanında çok iyi tespit edip ona yönelik adımlar da atmamız gerekiyor. Bu ve benzeri birçok faydalı amaca hizmet ettiğini bildiğimiz edeceğine inandığımız bu projede elbette kolektif bir çalışma anlayışı söz konusudur. Ben bütün paylaştıklarına teşekkür ediyorum” dedi.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, projenin tanıtım toplantısında, ekip ve paydaşları olarak uzun süredir yoğunlaştıkları projenin hayata geçtiğini söyledi. Toplam bedeli 40 milyon lira olan projeden 10 binden fazla gencin faydalanacağını ifade eden Alanlı, “Projenin temel amacı, bölgemizde yer alan genç istihdamlara, istihdam bulabilmeleri için bir teşvik sağlamak. Bölgede nitelikli personel sıkıntımız var. Biz de burada genç istihdamı desteklersek biraz daha niteliği artırmış oluruz diye düşündük. Bu işin içinde sadece DİKA değil, 4 ilimizin üniversiteleri de var. Bu projede, hem işsizlere mesleki teknik bilgi veriliyor hem de işverenlere nasıl istihdam edilir eğitimi veriliyor. Hem kurumsal kapasiteyi artırmaya hem de beşeri kapasiteyi artırmaya çalışıyor. Bizim girişimcilere ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için çalışacağız. Bir yere bir personel istihdam etmek yerini bir girişimci yetiştirirsek onun yanına birden fazla kişi istihdam edilir” diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da birer konuşma yaparken programa AB delegasyonu Ahmet Karan’da video konferansla bağlanarak sunum yaptı.

Proje koordinatörü Cleofe Maria Cristina Guardigli de projenin detayları hakkında bilgi verdi.