Şırnak’ta Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

Şırnak’ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Valilik bahçesindeki törene Vali Osman Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Şırnak Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, “Vatanın ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Türk milleti var olduğu günden bu yana ülkesine, milli ve manevi değerlerine birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı 7’den 70’e canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Şehitlik ve gazilik milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır” dedi.

Program daha sonra Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik büstü önünde devam etti. Burada yapılan duaların ardından Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik büstünün gezilmesiyle sona erdi.