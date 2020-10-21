Şırnak’ta Bilim Merkezi kuruldu
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİNİN ŞIRNAK TURİZM SİMÜLASYONU VE BİLİM MERKEZİ PROJESİ DİCLE KALKINMA AJANSININ DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLDİ.
Şırnak Üniversitesinin Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi Projesi Dicle Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirildi.
Şırnak Üniversitesi kampüs yerleşkesinde kurulan Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi gerek tanıtım figürleriyle maketleri ve gerekse 3D modelleriyle gösterim sağlayacak. Merkezde ziyaretçilere görsel ve işitsel cihazlarla uygulamalı eğitim sunumları yapılarak bilgi en iyi şekilde aktarılacak, böylece bölgenin hem turistik hem de ticari alanda kalkınmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi. Projenin amacının sessiz ve ruhsuz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulması istenmeyen ve yasak olan objelerden oluşan klasik müze kavramının aksine ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri sergiler ve dinamik ortamlar oluşturmak olduğu belirtildi.
Merkezde Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından bilgilendirme sunumları, broşür, el ilanı, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirileceği, merkezin ziyaretçilerinin öncelikle ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademelerde öğrenim gören öğrenciler oluşturacağı vurgulandı.
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