Şırnak’ta Bilim Fuarı ve pilav şenliği

Şırnak Anadolu Lisesinde Bilim Fuarı ve Pilav Şenliği düzenlendi. Öğrencilerin proje çalışmalarının sergilendiği proje törenle açıldı.

Şırnak Anadolu Lisesinde öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı stantlardan oluşan fuar açıldı. Fuarda toplam 120 proje yer aldı. Okulda düzenlenen fuarın açılışını Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir gerçekleştirdi.

Kurdele kesiminden sonra davetlilere yönelik folklor gösterisi ve müzik dinletisinden sonra davetliler, öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı stantları gezdi. Fuarda konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Siz değerli gençlerle birlikte olmanın özellikle mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim şenliği ve aynı zamanda pilav günü programı için burada toplanmış bulunmaktayız. Özellikle bilimsel çalışmalar, bu bağlamda teknolojik ve deney çalışmalarında okulumuzun yapmış olduğu bu güzel çalışmalar ilimizin diğer okullarında da örnek teşkil edecektir. İlimiz bu konuda çok güzel başarılar elde etmiş. Bu manada gelişim gösteren ve gençlerimizin de gelecekte ülkemizin gelişmesinde teknolojisinin ve kalkınmasının öncüsü olacaklar. Gençlerimizi gelişiminde büyük bir gayret sarf eden okulumuzun öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Fuar stantların gezilmesinin ardından davetlilere pilav, kavurma ve ayran ikramında bulunuldu.