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Şırnak’ta baraj ve göletlere 337 bin balık bırakıldı

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıkçılığı geliştirmek, baraj ve göletlerde balık popülasyonunu korumak için baraj ve göletlere 337 bin balık bırakıldı.

ŞIRNAK 26.09.2021, 12:14
Şırnak’ta baraj ve göletlere 337 bin balık bırakıldı

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıkçılığı geliştirmek, baraj ve göletlerde balık popülasyonunu korumak için baraj ve göletlere 337 bin balık bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa balık üretim tesislerinden getirilen balıklardan Güçlükonak Barajı’na 97 bin adet şaput balığı, Uludere Hilal Barajı’na 90 bin adet sazan balığı, Uludere İnceler Barajı’na 80 bin adet sazan balığı ve İdil Dirsekli Göleti’ne 70 bin adet sazan balığı olmak üzere toplamda baraj ve göletlere 337 bin balık bırakıldı.

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