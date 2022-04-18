Şırnak’ta arıcılar birlik başkanını seçti

Şırnak’ta yüzlerce arıcı ve çiftçi arıcılar birlik başkanı için sandık başına gitti. 2 adayın olduğu seçim sonuçlandı. Mevcut birlik başkanı Habip Aşan tekrar birlik başkanı seçildi.

Şırnak’ta arıcılar birliği başkanlığı seçimleri için toplanan arıcılar. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda 2 aday için sandık başına gitti. 400’e yakın arıcının oy kullandığı seçimde mevcut birlik başkanı Habip Aşan tekrar seçildi. Seçime Beytüşşebap, Uludere, İdil, Güçlükonak, Cizre ve Silopi ilçelerinden gelen yüzlerce arıcı 4’üncü olağan kongrede bir araya geldi. Konferans salonunda toplanan kalabalık bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla beraber gündeme ilişkin konuşmalar yapıldı. 4 saat süren seçim sonrası Habip Aşan tekrar başkan seçildi. Başkan Aşan, ‘’Buraya gelen, gelmeyen bizleri tekrar bu göreve layık gören bütün çiftçilerimize, arıcılarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah hayata geçirdiğimiz onlarca projeye daha fazlasını ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Rakip olan kardeşimle beraber yine eskisi gibi Şırnak için arıcılarımız için çalışacağız. Herkesten Allah razı olsun’’ dedi.

2021 yılında Türkiye Arıcılar Birliği yönetim kuruluna seçilen Aşan Şırnaklılara arı hastalıkları hastanesi açılacağının müjdesini de verdi.