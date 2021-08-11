Şırnak’ta 7 ayda meydana gelen bin 363 kazada 20 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ta son 7 ayda meydana gelen bin 363 kazada 20 kişi hayatını kaybederken, bin 872 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Şırnak’ta son 7 ayda kaza bin 363 trafik kazası meydana gelirken kazalarda 20 kişinin hayatını kaybettiği bin 872 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.