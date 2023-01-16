Şırnak’ta 20 milyar 114 milyon liralık 420 proje

Şırnak’ta 2022 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kent genelinde 20 milyar 114 milyon liralık toplam 420 proje ve çalışma yürütüldüğü açıklandı.

Şırnak’ta 2022 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda devam eden yatırımlar ile 2023 yılında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Vali Bilgin, kent genelinde 420 proje ve işin yürütüldüğünü, bu işin toplam tutarı 20 milyar 114 milyon 342 bin lira olduğunu söyledi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Bilgin, “İlimizde 2022 yılı itibariyle ulaşım sektöründe 75, tarım sektöründe 66, eğitim sektöründe 57, sağlık sektöründe 16, enerji sektöründe 11 ve diğer kamu hizmetlerinde 195 olmak üzere toplam 420 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 420 proje ve işin toplam tutarı 20 milyar 114 milyon 342 bin lira olup, bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 959 milyon 187 bin lira harcanmıştır" dedi.

Projelerin 2022 yılı ödenekleri 2 milyar 610 milyon 362 bin lira olduğunu aktaran Vali Bilgin, "Dönem sonuna kadar 1 milyar 262 milyon 496 bin lira harcanarak yüzde 48,236 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2022 yılında yürütülen 420 projenin 183’ü tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 44’e tekabül etmektedir. 97 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 55 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup 85 proje ve işe henüz başlanılamamıştır” ifadelerinde bulundu.

Şırnak Üniversitesi Konferans salonunda düzenlenen toplantı, Vali Osman Bilgin başkanlığında, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerin katılımıyla yapıldı. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, diğer kurum müdürleri ve temsilcilerin sunumu ile sona erdi.