Şırnak’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Şırnak’ta 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Programa, Şırnak Valisi Osman Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra program Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı’nın gezilmesiyle sona erdi. Şırnak Valiliği tarafından Yeni Mahalle’de bulunan Geylani Camii’nde de mevlit programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü, şehitler için dua etti. Cami çıkışında mevlit programına katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.