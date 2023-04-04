Şırnak’ta 12 ilden 145 sporcunun katıldığı tenis müsabakaları sona erdi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Şırnak’ta düzenlenen Genç Kızlar ve Genç Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları bugün oynanan final maçları ile sona erdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere toplam 6 kortta başlayan Genç Kızlar ve Genç Erkekler Tenis Bölge Birinciliği maçlarında Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Şırnak okullarından 70 kız, 75 erkek sporcu 4 gün boyunca ter döktü. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ağırlanan 12 ilden 145 sporcu, cumartesi günü başlayan müsabakalarda derece almak için kıyasıya mücadele etti.

Hakkari Spor Lisesi öğrencisi Zelal Yünlü, kentte yapılan müsabakalarda birincisi olduklarını ve bölge birincilik yarışmalarına katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Şırnak’ta çok iyi bir turnuva geçirdiklerini anlatan Yünlü, “Bugünkü müsabakalarda arkadaşlarımla beraber iyi bir performans gösterdik ve birinci olduk. Türkiye finallerine katılacağız ve güzel bir başarı elde edeceğiz” diye konuştu.

Şeval Artuç ise, “Hakkari spor lisesinden geldim. Hakkari’de birinci olup, Şırnak’a geldik. Burada da guruptan birinci çıktık. Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Bundan sonraki hedeflerimiz, Türkiye finalinde güzel bir derece almayı planlıyoruz. Burada bütün rakiplerimizi yendiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye finalinde de aynı performansı göstereceğimize inanıyorum” dedi.

4 gün boyunca devam eden Tenis Bölge Birinciliği müsabakalarında erkeklerde Iğdır Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Mardin Midyat Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hakkari Spor Lisesi ve Bitlis Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi grup birincisi oldu.

Kızlarda ise Hakkari Spor Lisesi, Batman Spor Lisesi, Tunceli Anadolu Lisesi ve Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi grup birinciliği elde etti.