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Şırnak’ta 101 okul kütüphaneye kavuştu

Şırnak’ta ’Kütüphanesiz okul kalmayacak’ kampanyası kapsamında 242 okulun kütüphanesi Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılmaya başlanırken, 101 okulun kütüphanesinin ise tamamlandığı belirtildi.

ŞIRNAK 26.11.2021, 15:02
Şırnak’ta 101 okul kütüphaneye kavuştu

Şırnak’ta ’Kütüphanesiz okul kalmayacak’ kampanyası kapsamında 242 okulun kütüphanesi Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılmaya başlanırken, 101 okulun kütüphanesinin ise tamamlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle başlatılan ’Kütüphanesiz okul kalmayacak’ projesi devam ediyor. Şırnak’taki 505 okuldan kütüphanesiz olan 242 okul için Şırnak, Cizre ve Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kolları sıvadı. Merkezde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 52 öğrenci, 5 öğretmen ile 4 usta öğrenci kütüphaneleri kurmak için çalışmalara devam ediyor. Kütüphanesiz 242 okuldan 101’inde kütüphaneleri tamamlandı. Geri kalan 141 okulun kütüphanesinin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan ile Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, “Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teşrifleriyle ’Kütüphanesiz okul kalmayacak’ kampanyası başlatılmıştı. Bu kapsamda ülke genelinde kütüphanesi olmayan bütün okullarda en kısa süre içerisinde kütüphanelerinin yapılıp öğrencilerimizin hizmetine sunulması hedefleniyor. Şırnak ilimizde de ’Kütüphanesiz okul kalmayacak’ projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 505 okulumuz bulunuyor. Bu 505 okulumuzun 263’ünde kütüphane mevcut. Geriye kalan 242 kütüphanesi olmayan okulumuz var. Bu konuda bakanlığımız bize 2.5 milyon civarında bir kaynak tahsis etti ve bu kaynakların mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde kullanılarak kütüphanelerin kurulumunun gerçekleştirilmesi planlandı. İlk etapta 101 okulumuzda kütüphane kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu ayın sonuna kadar 101 okulumuzun kütüphanesi, imalatları bitirilecek. Montajları yapılacak ve öğrencilerimizin, okullarımızın hizmetine sunulacak. Geri kalan 141 okulumuz için de çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de seri bir şekilde imalatlar yapılacak ve yıl sonuna kadar o okullarımızda da kütüphaneleri tesis edeceğiz. Bununla birlikte ilimizde de ’Bir Kütüphane de Sen Kur’ kampanyasını başlatıyoruz. Hayırseverlerimizden, sivil toplum teşkilatlarımızdan ve eğitim paydaşlarımızdan bu konudaki çalışmalara ortak olmalarını rica ediyoruz. İlimizin gerek merkez gerek ilçelerimizde bulunan hayırseverlerimiz, az önce zikretmiş olduğumuz kalan 141 okulumuzda da kütüphanelerin en kısa sürede tamamlanması için lütfen katkılarını esirgemesinler. Bu kampanyayla birlikte kendilerinin iştirak etmelerini rica ediyorum. Bu şekilde daha kısa sürede kütüphanelerimizin kurulumunu gerçekleştiririz. Bu konunun önemli bir boyutu da üretimlerin okullarımız bünyesinde yapılıyor olmasıdır. Hem Şırnak il merkezi hem Cizre hem Silopi’deki mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz fabrika gibi üretim yapıyor. Aynı ortamları oralarda da görmek mümkün. Bu şekilde verilecek destekler temin edilecek materyallerle öğrencilerimiz, öğretmenlerinin usta öğreticilerinin nezaretinde bu üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Hem becerilerini geliştiriyorlar hem de ekonomik kazanç elde ediyorlar. Öğrencilerimiz minimum 750- bin 500 TL arasında kazanç elde ediyor. Bunu sadece bu kütüphane üretimi ile değil, bu okullarımızda sıra üretimi de yapılıyor. Bu sene içerisinde 150’e yakın sıra üretimi gerçekleştirildi. Ve okulumuzun döner sermayesi 2 buçuk milyon TL civarında bir ciro elde etti. 2 buçuk milyon TL’ninde bu kütüphaneler ile yapıldığı düşünülürse burada da bir ekonomik döngü söz konusu oluyor. Çocuklarımız mesleki becerilerini geliştiriyorlar, artırıyorlar. yeni şeyler öğreniyorlar. Bir yandan da ekonomik kazanç elde ediyorlar. Tamda amacına uygun hedefler hayata geçirilmiş oluyor. Kütüphanelerimizin okullarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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