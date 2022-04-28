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Şırnaklılar 9 ayda 502 bin 672 kitap okudu

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Şehr-i Nuh Kitap Okuma Saati Kampanyasına” katılan öğrenci, veli ve kamu personelleri 9 ayda 502 bin 672 kitap okudu.

ŞIRNAK 28.04.2022, 10:42
Şırnaklılar 9 ayda 502 bin 672 kitap okudu

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Şehr-i Nuh Kitap Okuma Saati Kampanyasına” katılan öğrenci, veli ve kamu personelleri 9 ayda 502 bin 672 kitap okudu.

Şırnak Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğrenciler, veliler ve kamu personeline yönelik kitap sevgisi aşılamak için, 9 ay önce “Şehr-i Nuh Kitap Okuma Saati Kampanyası” başlatıldı. Kampanya çerçevesinde öğrenciler ve velilerin yanı sıra kent genelindeki okulların müdürleri, öğretmenler ve kamu kurumlarında görevli idareci ve personeller, günün belirli saatlerinde kitap okumaya başladı. 9 ayda öğrenciler 356 bin 972, veliler 101 bin 401, kamu personeli ise 44 bin 299 kitap okudu.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, "Şehr-i Nuh Kitap Okuma Saati Kampanyasının" birçok faaliyeti içeren çok yönlü bir proje olduğunu söyledi. Proje çerçevesinde her akşam 19.00 ile 19.30 arası öğrenci ve velilerin ev ortamında birlikte kitap okumalarını sağladıklarını aktaran Özdemir, “Bu proje çerçevesinde öğrencilerimiz farkındalık oluşturmak için okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarında okuma etkinlerini düzenliyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle 100 bin öğrencimiz ve velimizin Şehr-i Nuh Kitap Okuma Saati Kampanyasına katıldı. Yılsonuna kadar örgün eğitim gören 160 bin öğrenci ve velilerimizin bu kampanyaya katılmış olmalarını sağlayacağız” dedi.

Gündoğdu Mahallesinde yaşayan 5 çocuk babası Mesut Çevik, yörede en önemli eksiğin kitap okuma olduğunu dile getirdi. Çevik, “Ama Allah’a şükür biz ailece kitap okumayı seviyoruz. Kitap okuma etkinliklerin üzerinde duruyoruz. Evimizde kütüphanemizde var. Eğitimin birinci temeli zaten okumaktır” diye konuştu.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise kurum olarak kampanyaya iştirak ettiklerini, öğle arasında 30-40 dakikalık sürelerde personelin kitap okuma faaliyetine katıldığını dile getirdi.

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