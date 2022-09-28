Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda şampiyon olan Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, Türkiye’yi temsil etmek için İtalya’ya gidiyor.

Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, 56 ilden 303’ü kız olmak üzere toplam 960 sporcunun katıldığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda şampiyon olarak Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Benek, 54 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazanmıştı. Avrupa’da yapılacak müsabakalara katılmak üzere gidecek olan Pınar Benek, ortaokuldan mezun olduğu Uludere ilçesine gidip ilçe milli eğitim müdürlüğünü ziyaret etti.

Milli boksör Pınar Benek ile gurur duydukları ifade eden Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş "2020 yılında Hilal Şeyhan Ortaokulu’ndan mezun ettiğimiz ve halen Cizre Fen Lisesi’nde okuyan Pınar Benek kızımız, Yıldız Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 54 kiloda şampiyonluk madalyasıyla bizleri ziyaret ederek gururlandırmıştır. İtalya’da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında başarılar diler, bu yaşta yeteneğini keşfedip hayallerinin peşinden giden öğrencimizin bütün gençlere örnek olması dileğiyle" dedi.