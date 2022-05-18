Şırnaklı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

Şırnak’ta Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) 80 kadın kursiyerin bir yıl boyunca yapmış olduğu el emeği kilim, çeyizlik eşya ve hediyelik eşyalar sergilendi.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) eğitim gören 80 kadın kursiyerin bir yıl boyunca yaptığı kilim, çeyizlik ve hediyelik eşyaların yer aldığı sergi, Beytüşşebap Kaymakamlığı bahçesinde açıldı. Serginin açılışında konuşan ADEM Koordinatörü Sevilay Ataman, "Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz sergiye ilçe kaymakamımız ve Beytüşşebap halkı teşrif etti. 80 kursiyerimizin yapmış olduğu ürünleri sergileme şansımız oldu. İnşallah Şırnak merkez ve diğer bölgelerde de sergileme şansımız olur. Hediyelik ve çeyiz eşyaları yapıyoruz. Ulaşmak isteyenlere gönderebiliyoruz. Aynı zamanda açtığımız kurslarımız devlet destekli. Bu yüzden kadınlarımıza iş imkanı da olmuş oluyor” dedi.

İlçedeki Aile Destek Merkezi’nde bugüne kadar 600 kadın kurs bitirme belgesi aldı.