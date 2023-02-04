Şırnaklı Gazeteci Davut Çimen mezarı başında anıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2011 yılında sahibi olduğu gazetede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden gazeteci Davut Çimen, ölümünün 12. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Davut Çimen’i Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir, yönetim kurulu üyeleri ve meslektaşları mezarı başında dualarla andı. Şırnak şehir mezarlığında düzenlenen anma töreninde kısa bir konuşma yapan Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir, "Genç meslektaşımızı kaybetmemizin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen onun ölümü ile birlikte yaşadığımız acı hala tazeliğini koruyor” dedi.

Davut Çimen’in Şırnak’taki gazetecilerden çok farklı bir kişiliğe sahip olduğuna vurgu yapan Mir, ”Her zaman daha ileriyi düşünen, gazetecilerin bir araya gelmesinde öncülük edip, gerek şahsı gerekse gazeteci kimliği ile farklı bir kişiliğe sahip bir insandı. Ancak takdiri ilahi o şuan aramızda değil, ama inanıyorum ki şuan bizim onun için okuduğumuz duaları ve güzel sözleri duyuyordur" dedi.