banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
Noel zamanı piyasalar
Noel zamanı piyasalar
Başakşehir en kötü sezonunu geçiriyor
Başakşehir en kötü sezonunu geçiriyor
Mesut Özil hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Mesut Özil hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Şırnak Valisi Pehlivan Uludere’deki seralarda incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesinde yapılan seraları gezdi. Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiği 12 serada ilk verim alındı.

ŞIRNAK 25.12.2020, 12:45
2
Şırnak Valisi Pehlivan Uludere’deki seralarda incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesinde yapılan seraları gezdi. Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiği 12 serada ilk verim alındı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde kurulan 12 serayı ziyaret eden Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, genç bir vatandaşın bu işe talip olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “Biz de GAP İdaresi destekli bir proje hazırladık. 5 dönümlük bir arazi üzerine yapılmış olan bu seraların Hilal beldemize, Uludere’mize ve Şırnak’a hayırlı olmasını diliyorum. Biz valilik olarak 300 bin liralık bir projeyi hayata geçirdik. İşletmecimiz tarafından da geriye kalan ücret karşılandı. İlk etapta domates fideleri dikildi. Şimdi domatesler yeşerdi. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde bölgemizde huzur hakim oldu. Bu huzurla beraber tarım öne çıktı. Hem hayvancılık hem tarım alanında çok yol kat ettik. Cizre ve Silopi ilçelerinde coğrafi şartlar elverişli. Uludere ilçemizde ise yeni yeni yapılıyor. Bu tür çalışmalar devam edecek. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde de diğer alanlarda olduğu gibi sera alanında da ilerleyeceğiz. Şırnak Valiliği olarak Antalya Valiliği ile ortaklaşa bir çalışma yürüttük. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında Sera Kardeşliği Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Şırnak’ta seracılık alanında güzel bir mesafe kat edeceğiz” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 15 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12