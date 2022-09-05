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Şırnak Valisi Bilgin Mehmetçik ile bir araya geldi
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi ilçesine bağlı Çalışkan 1. Hudut Tabur Komutanlığında Mehmetçik ile bir araya geldi.
ŞIRNAK 05.09.2022, 09:08
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi ilçesine bağlı Çalışkan 1. Hudut Tabur Komutanlığında Mehmetçik ile bir araya geldi.
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi İlçe Kaymakamı Cihat Koç, Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı, Çalışkan 1. Hudut Tabur Komutanlığında Mehmetçik ile bir araya geldi. Askerler ile bir süre muhabbet eden Vali Bilgin, daha sonra tabur hakkında genel bilgi aldı. İlçe Kaymakamı Cihat Koç, Vali Osman Bilgine hudut çalışmaları hakkında bilgi verirdi. Vali Bilgin de sınırda görev yapan Mehmetçiğe teşekkür ederek, başarılar dedi.
Vali Bilgin daha sonra ilçeden ayrıldı.
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